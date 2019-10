Savona – Si svolgerà il prossimo 30 ottobre, alle 16.00, alla Sala punto d’incontro Coop di Savona, al centro commerciale Il Gabbiano l’incontro “Diabete: sintomi, diagnosi, cure e prevenzione”, condotto dal dottor Mario Monachesi, dirigente medico S.S.D. Diabetologia ed Endocrinologia dell’ospedale San Paolo dell’Asl 2 savonese.

L’iniziativa, pubblica e gratuita, rientra nell’ambito del programma di attività sociali “Corsi e Percorsi” dell’Associazione Tempo Libero di Coop Liguria ed è organizzato dalla Sezione Soci di Savona.

Durante l’incontro saranno approfonditi i diversi aspetti della patologia, molto diffusa tra la popolazione e con effetti invalidanti sull’organismo.

E’ importante conoscere la malattia e ascoltare il parere del medico, facendo chiarezza e informando per ottenere una azione preventiva efficace, per conoscer i sintomi e giungere tempestivamente a una diagnosi intraprendendo le cure necessarie in maniera precoce.

L’iniziativa rientra tra le azioni che la Cooperativa promuove per la diffusione della cultura della prevenzione, proponendo incontri pubblici informativi che favoriscano l’adozione di sane abitudini alimentari e corretti stili di vita.

L’ingresso è libero e gratuito e l’incontro si concluderà con un rinfresco.

Appuntamento mercoledì 30 alle 16.00 alla Sala Punto d’Incontro Coop presso il centro commerciale Il Gabbiano di via Baracca 1r, 4 piano.