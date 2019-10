Genova – Anche il quartiere di Marassi festeggia Halloween con il gioco del “dolcetto o scherzetto”. Giovedì 31 ottobre, dalle 16 in poi, i commercianti che aderiscono al Civ sperimentale “Nel cuore di Marassi” offriranno dolcetti e caramelle ai bimbi che entreranno nei negozi formulando la celebre domanda.

Caramelle e dolci premieranno i costumi più divertenti ma anche chi vorrà semplicemente partecipare all’occasione di festa e di incontro nel quartiere.

“I genitori riconosceranno i negozi che partecipano all’iniziativa dalla locandina esposta – spiega Roberta Toscano, neo presidente del Civ – e ci aspettiamo un bel pomeriggio di divertimento per grandi e piccini. E’ una delle prime iniziative del nuovo CIV, che comprende Corso De Stefanis, Via Monticelli, Via Tortosa, Via del Piano, Via Casata Centuriona e Via Bertuccioni”.

Dopo la festa delle streghe, dei maghi e dei fantasmi, il Civ di Marassi inizierà a lavorare al nuovo progetto per l’accensione delle luminarie nei primi giorni di Dicembre.

“Lo scopo del CIV “Nel cuore di Marassi” e delle 120 e più attività aderenti – prosegue Toscano – è quello di lavorare insieme per attuare nuove iniziative e proposte commerciali, e di collaborare insieme agli enti competenti per migliorare la vivibilità del quartiere, prestando attenzione alle esigenze dei commercianti e dei cittadini”.