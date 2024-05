Genova – Torna, anche quest’anno, la tradizionale Fiera di San Salvatore. Domenica 5 maggio, dalle 8 alle 21, in occasione dei festeggiamenti religiosi di San Salvatore, nel quartiere di Sampierdarena saranno presenti circa 100 banchi di merci varie e dolciumi.

La fiera si svolge lungo via Sampierdarena, in particolare nella zona limitrofa alla parrocchia di “Santa Maria della Cella e San Martino”, in via Giovanetti, proprio al centro dell’originario borgo di “Sancto Petro de Arena”, primo nucleo del quartiere, attorno a cui si è sviluppato l’abitato.

Oltre alla fiera, i festeggiamenti prevedono la messa solenne e, nel pomeriggio, la tradizionale processione religiosa, con la venerata icona del santissimo Salvatore, accompagnata dalla Confraternita di S. Martino Morte e sulle note della banda di Sampierdarena, percorrendo le vie limitrofe alla fiera.

In occasione della fiera, dalle ore 6 alle 24 viene istituito il divieto di circolazione, mentre dalle ore 00 alle 24 vige il divieto di sosta e di fermata in via Sampierdarena nel tratto compreso tra il civico 111 nero e piazzetta dei Minolli, piazza del Monastero e via Giacomo Giovanetti così come nel tratto tra via Buranello e via Sampierdarena.