Genova – In occasione delle prossima ricorrenza della Commemorazione dei Defunti, tutti i cimiteri cittadini sono aperti con ingresso consentito dalle ore 7.30 alle ore 16.30 e definitiva chiusura alle ore 17, fino a domenica 3 novembre.

In considerazione del maggior afflusso di visitatori:

– è vietato l’ingresso alle autovetture private fino al 2 novembre compreso, con l’eccezione di quelle per il trasporto delle persone disabili e di quelle già soggette ad autorizzazione, che potranno prendere accordi specifici con i competenti ispettorati cimiteriali per l’accesso, seppur limitatamente alla fascia oraria compresa tra le 12 e le 13,30;

– anche quest’anno è sospeso il servizio bus pubblico a pagamento Amt interno al cimitero di Staglieno fino al 2 novembre compreso; fino a tale data è a disposizione un servizio minibus gratuito per le persone con difficoltà di deambulazione, la cui gestione è demandata al responsabile del cimitero.

Purtroppo, anche quest’anno, le condizioni di molti cimiteri cittadino sono pessime e le proteste di chi li visita sono molteplici.

Se le zanzare tigre infestano molte delle strutture anche in ragione degli scarsissimi interventi di disinfestazione, in alcune strutture restano i consueti problemi di manutenzione e di aree in balia del degrado.

Al Cimitero di Staglieno, ad esempio, gran parte della zona denominata “Boschetto superiore” resta in condizioni di abbandono e incuria mentre la pulizia generale, anche in zone del Cimitero che vengono visitate dai turisti, resta insufficiente.