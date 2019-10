Genova – Strada statale Aurelia completamente bloccata, questo pomeriggio, a Voltri per il passaggio di un convoglio eccezionale in uscita dal porto di Pra – Voltri.

Intorno alle 17 l’enorme trasporto, preceduto e seguito da auto di emergenza ha bloccato il passaggio del traffico normale creando la paralisi della viabilità.

Automobilisti inferociti e polemiche sui social per l’orario scelto per far muovere l’enorme convoglio in una zona tanto delicata per il traffico.