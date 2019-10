Milano – Il prossimo 26 novembre all’Alcatraz di Milano andrà in scena un grande concerto dedicato a Tomaso Cavanna, il produttore musicale scomparso lo scorso agosto. I protagonisti della serata saranno: Almamegretta, Andro/Negramaro, Bluvertigo, Alex Britti, Bud Spencer Blues Explosion, Casino Royale, Claudio Coccoluto, Diego Mancino, Don Joe, Jack Jaselli, Joan Thiele, Lorenzo “Jovanotti” Cherubini, Negrita Unplugged, Pisti, Salmo, Saturnino, Shazami, Stefano Fontana, Subsonica, Willie Peyote. La conduzione della serata sarà affidata a Victoria Cabello e Marco Maccarini.

Il ricavato della serata verrà devoluto interamente alla ricerca sull’immunoterapia e la medicina degenerativa.

L’associazione Medicine Rocks è nata dall’idea delle persone più vicine a Tomaso, per creare e promuovere eventi artistici per sostenere la ricerca. In relazione all’evento milanese, sarà possibile effettuare le donazioni sul sito Medicine Rocks e sulle pagine Facebook e Instagram dedicate all’iniziativa. I fondi verranno poi trasferiti al dipartimento di Immunologia e Infiammazione all’Istituto Clinico Humanitas IRCCS.

La donazione minima per accedere alla serata è di 30 euro.