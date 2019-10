Cogoleto (Genova) – Saranno i test del dna e l’eventuale riconoscimento da parte dei familiari a chiarire se il corpo senza vita ripescato in mare al largo di Marsiglia, in Francia, appartiene o meno a Maddalena Parodi, la pensionata ultrasettantenne scomparsa dalla cittadina di Cogoleto nelle ore in cui la Liguria veniva attraversata dall’ondata di maltempo che ha fatto straripare torrenti e ha causato enormi danni.

Secondo la gendarmerie francese, che indaga sul ritrovamento, alcuni elementi diffusi dalle autorità italiane che cercano la donna scomparsa, alcuni particolari corrisponderebbero e farebbero pensare che il cadavere sia proprio quello di Maddalena Parodi.

Al caso si era interessata anche la trasmissione Rai Chi l’ha visto che ha dedicato parte della puntata alla vicenda misteriosa della scomparsa della pensionata, molto conosciuta e benvoluta da tutti a Cogoleto.

Ora saranno gli esami medico legali o il riconoscimento da parte dei familiari a fare chiarezza sul caso ancora piuttosto intricato.