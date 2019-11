Genova – Il Cimitero di Voltri, in via Ovada, è chiuso per maltempo e per impraticabilità dovuta ad uno stato di manutenzione “disastrosa”.

E’ contenuto espressamente nelle indicazioni del centro operativo comunale (COC) il “disastro” del cimitero voltrese, da anni al centro di proteste da parte degli abitanti della zona, di chi ha i propri cari sepolti lì e del Municipio VII Ponente che da tempo chiede che la struttura riceva le attenzioni che merita da parte del Comune.

“É dal 29 ottobre 2018 che il cimitero é bombardato – scrive Matteo Frulio, assessore del Municipio VII Ponente – Radici degli alberi abbattuti che giacciono lí da un anno. Percorsi dissestati. Il campo dei bambini é allo sfacelo. Gli sfalci non vengono fatti per mesi e mesi. I marciapiedi che portano al cimitero sono occupati da quelli che ormai sono veri e propri arbusti. Segnaliamo da un anno, da mesi… eppure é il nulla”.

Anche i numerosi cittadini che non riescono a far visita ai loro cari per la difficile situazione chiedono da tempo che il Comune si occupi del cimitero.

“E’ un’offesa a tutti coloro che hanno i loro cari che riposano qui – spiega un gruppo di voltresi – Forse il sindaco in persona potrebbe fare un salto a visitare il cimitero per rendersi conto se è questo quello che intende per “orgoglio di essere genovesi”. Lo aspettiamo per mostrargli in quali condizioni i suoi Uffici tengono un cimitero che ospita i poveri resti di padri, madri e persino bambini. Forse non meritano le attenzioni del Comune?”.

A far infuriare l’assessore municipale Frulio è anche l’ennesima mancanza di comunicazioni tra Comune e Municipio.

“Io ho saputo della chiusura del cimitero dai giornali e non dagli uffici comunali che dovrebbero mantenere il collegamento tra Comune e Municipio – spiega Frulio – Evidentemente questa amministrazione crede che i Municipi non servano a nulla. Sento alcuni dire che “finalmente c’è aria di nuovo”. Una novitá c’é di sicuro: nel periodo della commemorazione dei Defunti, il cimitero di Voltri é chiuso”.

Aggiornamento delle 10.00

Il Cimitero di Voltri risulta regolarmente aperto nonostante la disposizione di chiusura del COC, il centro operativo comunale.

A segnalarlo sono alcuni cittadini che aderiscono al Comitato per Voltri e che, stamattina, si sono recati in via Ovada per verificare la situazione.

A sorpresa, invece di trovare i cancelli chiusi, i Cittadini hanno trovato la struttura regolarmente aperta.

