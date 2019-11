Genova – Due auto bruciate, la scorsa notte, a Bavari, in via Sella.

Intorno all’una e mezza i vigili del fuoco sono intervenuti per l’incedio di due autovetture divampato per cause ancora in via di accertamento.

Una volta giunti sul posto, però, i mezzi dei vigili del fuoco si sono dovuti fermare a causa della limitata larghezza della strada di accesso.

E’ stato necessario l’intervento di un ulteriore mezzo antincendio boschivo, di dimensioni adeguate, inviato in supporto dalla sede centrale.

Le auto sono andate completamente distrutte. Indagini in corso per stabilire l’origine delle fiamme.