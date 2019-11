Sesta Godano (La Spezia) – Allarme massimo per maltempo anche nello spezzino dove il fiume Vara è esondato in località Sciarpato, nel comune di Sesta Godano, in provincia di La Spezia.

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco ed è in movimento anche la colonna mobile della Protezione Civile.

Al momento una famiglia risulta evacuata mentre altre due sono state invitate a rifugiarsi ai piani alti delle loro abitazioni.

Particolare attenzione è rivolta ai corsi d’acqua, molti in procinto di esondare ed alle strade ormai allagate.