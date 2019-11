Riva Trigoso – Piogge torrenziali, torrenti al limite e strade allagate ma anche raffiche di vento fortissimo, alberi abbattuti e tetti parzialmente scoperchiati da una tromba d’aria.

E’ il bilancio delle ultime ore di maltempo in Liguria dove lo stato di allerta è salito ad arancione (intermedio) sino alle 15 di oggi.

La situazione più difficile a Lavagna dove, nella notte, un fortissimo temporale con una tromba d’aria si è abbattuto nella zona provocando parecchi danni.

Alberi abbattuti e tetti semi scoperchiati sono le emergenze affrontate dai vigili del fuoco sin dalle prime ore del mattino.

Preoccupa la situazione dei corsi d’acqua della zona e il Petronio, nella zona di Riva Trigoso, è ormai arrivato al limite e minaccia di esondare.

Notizie sempre aggiornate sulla situazione maltempo in Liguria e sui provvedimento per l’Allerta. LiguriaOggi.it le diffonde anche su Telegram.

Chi vuole rimanere sempre aggiornato sulle notizie della Liguria ha a disposizione anche un canale Telegram dedicato alle notizie pubblicate sul sito LiguriaOggi.

Il canale è disponibile a questo indirizzo: https://t.me/liguriaoggi

Una volta iscritti una notifica push vi avviserà non appena viene pubblicato un nuovo articolo sul sito, fornendo inoltre un breve estratto delle prime righe in modo da leggerne l’anteprima. Seguendo poi il link che accompagnerà la notifica atterrerete direttamente sul sito di LiguriaOggi.it per leggere l’intero articolo.

E’ un sistema semplice ma allo stesso tempo utile per rimanere aggiornati in tempo reale senza necessariamente doversi collegare ai nostri canali social.