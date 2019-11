Genova – Residenti sul sentiero di guerra, in via San Felice, nel quartiere di Molassana, per la notizia di un possibile trasferimento di Amiu Bonifiche all’interno dell’ex sede della Bullonital.

La notizia circola con il tam tam del quartiere ma alcuni “movimenti” nell’edificio e nella zona circostante lascerebbero supporre che si tratti di qualcosa di più di una “voce”.

Il consigliere comunale PD Claudio Villa ha presentato diverse richieste di chiarimenti al Comune ottenendo, però, a suo parere, “risposte insufficienti”.

Per questo motivo verrà presentata una interrogazione all’assessore Matteo Campora per avere chiarimenti sulla questione che preoccupa molto i residenti e gli utenti del complesso scolastico presente in via San Felice.

In particolare si vorrebbe chiarire se, a trasferirsi nell’area della ex Bullonital saranno solo uffici amministrativi o, come da notizie circolanti, anche il parco macchine di Amiu bonifiche con mezzi anche molto grandi e che avrebbero un impatto considerevole nel già difficile traffico della zona.

Il consigliere Villa intende sapere dal Comune anche quanto costerà l’affitto di locali privati ad Amiu che è partecipata dal Comune ed utilizza quindi fondi pubblici pagati attraverso le tasse dei genovesi e, inoltre, il perché non sia stato considerato l’uso, soltanto per gli uffici amministrativi, degli immobili della Volpara in Lungobisagno Dalmazia, in gran parte vuoti.