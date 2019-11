Chiavari (Genova) – Resterà chiusa per una notte la stazione di Chiavari, sull’autostrada A12 Genova-Sestri Levante.

Lo stop alla circolazione sarà necessario per consentire i lavori di pavimentazione, programmati e previsti in orario notturno per cercare di limitare il disagio.

Casello chiuso in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Sestri Levante tra le 22.00 di lunedì 11 novebre alle ore 6.00 del giorno seguente.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Lavagna.