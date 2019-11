La Spezia – Una squadra dei Vigili del Fuoco della Spezia è intervenuta questa mattina presso un cantiere navale in viale San Bartolomeo per un infortunio sul lavoro avvenuto all’interno di uno yacht in costruzione.

Un operaio di 28 anni è caduto all’interno di un passo d’uomo posto sul ponte principale dell’imbarcazione finendo in quello sottostante adibito a sala macchine, facendo una caduta di circa 2 metri.

Nella caduta ha riportato diversi traumi e prima di poterlo posizionare sulla barella i Vigili del Fuoco ed il personale sanitario hanno dovuto immobilizzarlo con un collare cervicale ed un corsetto per l’estricazione, dopodichè lo hanno portato a mano sul ponteggio esterno all’imbarcazione dove la barella (di tipo Roll Up) è stata imbragata e con una manovra Saf è stata calata sul piano stradale dove un’ambulanza era in attesa.