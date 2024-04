La settimana si apre con un periodo di instabilità dovuta alla rimonta di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centro-orientale che determinerà una situazione di blocco. La Liguria rimarrà sul margine occidentale dell’anticiclone, con fasi più soleggiate alternate a periodi contrassegnati da nuvolosità irregolare, anche serrata, prevalentemente sotto forma di velature compatte e nuvolosità alta.

Nuovo possibile peggioramento a partire dalla serata di martedì.

Queste, nel dettaglio, sono le previsioni di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 29 Aprile 2024

La prima parte della giornata trascorrerà all’insegna di cieli parzialmente nuvolosi e una ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali sul centro della regione.

A partire dal pomeriggio nuvolosità alta e stratificata transiterà a partire dal ponente della regione, in rapida estensione al settore centrale; Nuvolosità più irregolare, con qualche schiarita sullo Spezzino. Possibili rovesci sullo spartiacque dell’Appennino di Levante nelle ore tardo-pomeridiane.

Venti moderati/forti dai quadranti settentrionali sul centro-ponente; variabili a regime di brezza sullo Spezzino, in evoluzione a moderati da Nord a partire dalla serata.

Mare stirato sotto costa ,mossi a largo del centro-ponente della regione e sul Golfo , poco mossi sull’estremo levante. Mossi ovunque dal tardo pomeriggio.

Temperature stabili le minime, in lieve aumento le massime.

Sulla costa minime tra +11/+15°C – Max: +18/+25°C

Nell’interno minime tra +1/+11°C – Max: +15/+24°C