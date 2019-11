Genova – Un forte temporale si sta abbattendo da oltre un ora sulla città di Genova e si registrano i primi disagi.

Un fulmine ha colpito la celebre Lanterna provocandone lo spegnimento e poco dopo diverse strade sono state allagate dalle abbondanti precipitazioni.

Allagata via Carnia a Rivarolo, già oggetto di una forte polemica nei giorni scorsi tra il presidente del Municipio locale e la direzione della Protezione Civile comunale per un denunciato ritardo negli interventi di bonifica.

Allagata la strada per Sa Quirico, in ValPolcevera dove la viabilità è bloccata per la terza volta in poche settimane, all’altezza dei voltini della ferrovia e nei pressi del Ponte della Forestale

Allagamento anche in via Opisso, nel quartiere di Pegli.

Si raccomanda ovunque la massima attenzione alla guida per possibilità di sottopassi allagati e strade rese viscide dalla pioggia.

Nella zona di Genova e di Savona è in vigore lo stato di allerta arancione per maltempo e precipitazioni anche di carattere nevoso.

In molte zone dell’entroterra ligure nevica in quota.

