Genova – Nuova raffica di furti in appartamento con la tecnica dei cosiddetti “ladri equilibristi”. Negli ultimi giorni numerose le segnalazioni in via dei Platani, a Marassi e a San Fruttuoso alta.

In tutti i casi i ladri sono riusciti ad entrare salendo dai tubi del gas posti in facciata. Una tecnica di arrampicata molto pericolosa ma che, evidentemente, non spaventa i malviventi che sono saliti sino al terzo piano di un palazzo per entrare dalle finestre.

I ladri hanno scelto palazzi con tubi del gas posti in angoli riparati e si sono arrampicati sino agli obiettivi scelti in modo ancora da accertare.

I ladro acrobata ha poi scavalcato la ringhiera del poggiolo ed ha aperto le finestre dopo aver rotto il vetro anche in presenza di doppi vetri.

Una volta all’interno i ladri bloccano la porta d’ingresso con lo stesso meccanismo anti intrusione che viene usato per proteggere l’abitazione, e hanno passato al setaccio le vari stanze cercando oro, gioielli, orologi di valore e piccoli oggetti facilmente trasportabili.

In alcuni casi, trovando cani all’interno, li hanno picchiati selvaggiamente e rinchiusi in stanze come il bagno o la cucina o li hanno addormentati con sostanze spray.

Ai proprietari è stato necessario anche tagliare la porta di ingresso, con gravi ulteriori danni, per poter accedere all’appartamento svaligiato.

Si raccomanda la massima prudenza e di avvisare immediatamente le forze dell’ordine in presenza di rumori sospetti o di movimenti “strani” attorno alle abitazioni.

Quasi certamente, infatti, i ladri prendono di mira abitazioni che hanno prima osservarvato a lungo per capire le abitudini dei proprietari e per capire se il bottino poteva essere “ricco”.

Spesso, però, una volta svaligiata l’abitazione “obiettivo”, i ladri aprono anche altre case e derubano “a caso”.