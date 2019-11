Genova – Ho spray al peperoncino scaricato in mezzo alla folla, vicino alle casse di un fast food del centro commerciale Fiumara. E’ quanto avvenuto questa sera e solo la fortuna ha voluto che non ci fossero scene di panico tali da provocare ben altri danni a cose e persone.

Dieci persone sono finite in ospedale con sintomi da intossicazione e irritazione degli occhi e del sistema respiratorio. Una bambina di 10 anni è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Gaslini, le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

Secondo una prima ricostruzione qualcuno, forse un ragazzo che è stato visto fuggire, avrebbe spruzzato il contenuto dello spray urticante correndo tra la folla in coda alla cassa e poi sarebbe fuggito.

Una “bravata” che poteva innescare il panico ed un fuggi fuggi incontrollato che poteva finire in tragedia, con persone calpestate come già avvenuto in altre tragedie causate da episodi simili.

Le forze dell’ordine stanno esaminando le registrazioni degli impianti di sorveglianza video e l’autore potrebbe avere le ore contate.