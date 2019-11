Genova – Una vera e propria cascata d’acqua che cade dal soffitto appena imbiancato e allaga il pavimento. I pedoni che utilizzano il sottopasso di piazza Corvetto, in pieno centro cittadino, non riescono a credere ai loro occhi. Il sottopasso è appena stato restaurato e già le infiltrazioni d’acqua si sono fatte strada rovinando i lavori appena fatti.

Chi ha usato il sottopasso oggi, in una giornata di precipitazioni molto intense, ha dovuto tenere l’ombrello aperto per evitare di farsi il bagno pur camminando “al coperto” e si è domandato come sia possibile che lavori appena fatti siano già “da rifare”.

Sui social si fa strada l’ipotesi che il sottopasso sia stato in realtà solamente imbiancato e che l’infiltrazione sia una novità oppure che fosse già presente e non sia stata riparata anche se quest’ultima eventualità risulterebbe davvero curiosa.