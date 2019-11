Genova – Traffico nuovamente nel caos, questa mattina, sulla rete autostradale della Liguria dove la pioggia cade abbondante e dove è aumentato il flusso veicolare per l’uso dell’auto provata anche da parte di chi normalmente viaggia in scooter e con i mezzi pubblici.

Coda sulla A12 Genova Livorno, tra l’allacciamento con la A7 Genova Milano e Genova Est e tra Bolzaneto e l’allacciamento con la A12 Genova Livorno e, ancora, sempre sulla A7, all’innesto verso l’uscita del casello di Genova Ovest.

Si procede a passo d’uomo anche sulla rete stradale cittadina ed in particolar modo sulla direttrice che da ponente arriva in centro e il Valbisagno, tra Molassana e Brignole, anche per la presenza di diversi cantieri fantasma, fermi ormai da settimane.

Automobilisti furiosi e pesanti ritardi nelle percorrenze per arrivare al lavoro e per condurre i figli a scuola dopo la decisione del Comune di lasciarle aperte nonostante lo stato di allerta arancione.