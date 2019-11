Recco – Il maltempo delle ultime ore sta provocando diversi smottamenti e frane nel territorio del comune di Recco.

Sono in corso gli interventi di messa in sicurezza dei piccoli smottamenti in corso in Loc. Verzemma e Via dell’Alloro (chiusa all’altezza del rivo).

Il servizio di trasporto scolastico non ha subìto interruzioni anche grazie al mezzo aggiuntivo impiegato.

ENEL sta gestendo la situazione della mancanza di alimentazione elettrica verificata in zona S.Rocco.