Genova – I vigili del fuoco e la protezione civile sono al lavoro da questa notte in via Camaldoli, nel quartiere genovese di San Fruttuoso, per una frana che minaccia di far cadere alcune auto che sono rimaste “in bilico” nel vuoto.

Un cedimento del terreno ha provocato lo slittamento verso valle del materiale e le auto sono rimaste intrappolate.

I Vigili del fuoco hanno accertato che nelle auto non ci fosse nessuno e stanno lavorando per cercare di evitare ulteriori danni ma le piogge abbondanti rendono il terreno zuppo d’acqua e particolarmente pericoloso.