Genova – Verranno celebrati questa mattina alle 10, nella parrocchia del Gesù adolescente in via Padre Semeria 38 i funerali di Ilaria Caccia, la ragazza di 27 anni morta per una infezione fulminante da meningococco all’ospedale San Martino.

Ieri sera, nella stessa parrocchia, la veglia funebre cui hanno partecipato parenti e amici che hanno deciso di stringersi attorno alla giovane che era molto conosciuta nel quartiere di San Martino dove abitava.

Lo strazio dei familiari è stato mitigato, per quanto possibile, dallo straordinario affetto di quanti hanno deciso di rendere un ultimo saluto all’amica e quasi certamente anche questa mattina la chiesa sarà gremita di gente.

Intanto arrivano i dati sulla malattia che ha ucciso Ilaria Caccia in meno di 6 ore: si tratta di meningococco di sierogruppo C, molto aggressivo e responsabile dei decessi che si registrano ogni anno in Italia.

I medici del reparto di Microbiologia dell’ospedale San Martino hanno isolato il batterio e confermato le cause della morte da sepsi, una violentissima infezione del sangue.

A nulla sono servite le cure dei medici la notte del ricovero della ragazza. Il suo corpo ha lottato ma dopo poche ore la situazione è diventata insostenibile.

Le persone che sono entrate in contatto con la ragazza nelle ultime ore prima della malattia sono state raggiunte e sottoposte a terapia antibiotica preventiva e, al momento, nessuno di loro ha sintomi.