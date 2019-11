Novi Ligure (Alessandria) – Tamponamento mortale ieri sera sulla bretella A26-A7, in direzione Milano.

Per cause ancora in via di accertamento, un camion ha tamponato un altro mezzo pesante fermo in un’area di sosta tra il casello di Novi Ligure e il bivio autostradale.

Nell’incidente, il conducente del mezzo che ha tamponato il camion fermo è rimasto ucciso.

Secondo le informazioni finora diffuse, la vittima sarebbe un camionista di 63 anni, originario del sud Italia.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Ovada, i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco.