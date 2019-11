Camporosso (Imperia) – E’ stato ritrovato ormai morto il cacciatore di 82 anni disperso da ieri nella zona di Isolabona, in Val Nervia, dove di era recato con il suo fuoristrada.

Il corpo dell’anziano cacciatore è stato trovato in un dirupo, ancora all’interno del mezzo che guidava e che è uscito di strada precipitando.

Paolo F. era uscito di primo mattino con il suo mezzo per raggiungere una zona dell’entroterra di Ventimiglia e non aveva fatto ritorno nel pomeriggio come aveva invece annunciato. I familiari hanno tentato di mettersi in contatto con lui per telefono ma l’uomo non rispondeva e così è scattato l’allarme e la richiesta di aiuto.

Dopo alcune ricerche nella zona dove il cacciatore si recava abitualmente è stato rinvenuto il mezzo fuoristrada in un canalone e poi la tragica scoperta.

Forse l’anziano è stato vittima di un malore improvviso o forse c’è stato un incidente.

L’esame medico legale stabilirà se l’uomo è morto per le ferite o se invece sia stat colpito da un malore.

Indagini in corso da parte dei carabinieri.