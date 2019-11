Genova – Una grossa frana minaccia una palazzina di via del Commercio, nel quartiere di Nervi e vigili del fuoco e protezione civile l’hanno fatta evacuare per precauzione.

Una ventina le persone che hanno dovuto abbandonare in tutta fretta la loro casa intorno alle 5,30 di questa mattina.

La frana era già stata segnalata da tempo ed il terreno che ha ceduto era monitorata dai tecnici del comune. Nella notte il cedimento che ha fatto scattare le chiamate ai numeri di emergenza e che ha fatto scattare tutte le procedure del caso.

Una volta giunti sul posto, vigili del fuoco e protezione civile hanno fatto evacuare rapidamente le persone che risiedono in una prima palazzina e poi anche una seconda,

Il timore è che il terreno zuppo d’acqua possa cedere improvvisamente riversandosi sull’edificio.