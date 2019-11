Genova – Ha picchiato selvaggiamente la compagna in preda alla gelosia ma è arrivata la polizia e lo ha arrestato.

La Polizia di Stato, ieri sera, ha denunciato per maltrattamenti in famiglia un genovese di 49 anni disponendo nei suoi confronti anche il provvedimento dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare.

Le volanti della Questura sono intervenute a seguito della richiesta di una donna genovese di 51 anni che era stata picchiata per l’ennesima volta dal marito per motivi di gelosia.

Gli agenti intervenuti rapidamente sul posto sono riusciti a bloccare immediatamente l’uomo che aveva distrutto tutta la casa con una grossa chiave inglese minacciando la sua famiglia di dare fuoco a tutto versando nelle varie stanza dell’alcool.

La vittima, in sede di denuncia, ha raccontato ai poliziotti che l’uomo, negli ultimi tre mesi, ha iniziato a picchiarla provocando sia in lei che nei due figli minori forte stress e paura.

In particolare la donna ha raccontato agli agenti che una volta l’uomo l’ha minacciata con un coltello da cucina denigrandola davanti ai loro figli senza però denunciarlo per paura.

I poliziotti hanno così contattato ed informato tempestivamente il P.M. di turno il quale ha disposto l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare.

La donna, con graffi sul collo, è stata accompagnata presso l’Ospedale “Villa Scassi” e giudicata guaribile in 10 giorni per contusioni multiple.