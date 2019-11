Genova – Il Rio Fegino ha esondato nella zona bassa di via Borzoli, sul versante di via Ferri e trascina via ogni cosa al suo passaggio.

L’esondazione intorno alle 2,30, all’altezza di un ponticello danneggiato da tempo e non riparato. L’acqua si è insinuata nel muro rotto e nel punto dove l’argine è aperto da un passaggio e si è riversata per strada.

Prima ha portato via bidoni e scooter e poi le auto posteggiata.

La zona è chiusa al traffico e i danni sono ingenti.