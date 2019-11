Genova – Scatta attorno all’una e 43 la fase di allarme per il Rio Ruscarolo e per il Rio Fegino in Valpolcevera a causa delle forti precipitazioni che stanno interessando la città di Genova.

Chiusa la viabilità nella zona della rotatoria Ponte Polcevera – Via Borzoli – via Ferri in direzione mare.

Via Ferri è allagata dalle acque del vicino torrente