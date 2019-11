Genova – Strade allagate per tombini saltati o per l’esondazione di corsi d’acqua nella zona della ValPolcevera.

Decine gli interventi dei Vigili del Fuoco per auto bloccate dall’acqua alta ma anche e soprattutto per allagamenti e veri e propri “salvataggi” di persone bloccate dall’acqua in varie situazioni.

Particolarmente difficile la situazione di via Borzoli nella zona di Rivarolo, sul versante di via Ferri, per l’esondazione del rio Fegino avvenuta intorno alle 2,30 ma segnalata solo mezz’ora più tardi dopo aver ripetuto in diretta TV che non c’era alcun rio in fase di esondazione.

Strade allagate anche nella zona di Teglia, con oltre 50 centimetri di acqua per strada e auto bloccate e allagamenti anche nella zona del Campasso a Sampierdarena e in piazza Montano e nel sottopasso di via Degola.

Decine le chiamate ai vigili del fuoco ma la priorità, nel momento dell’emergenza, va ovviamente al salvataggio di vite umane.

A Coronata, in via Padre Umile, una famiglia con bambini è stata evacuata da una casa allagata dalle precipitazioni.