Savona – La forte ondata di maltempo che nelle scorse ore si è abbattuta sulla Liguria, ha causato disagi e danni anche agli animali, urbani e selvatici.

Numerosi sono gli interventi che i volontari della Protezione Animali hanno portato a termine, soprattutto nelle zone del savonese e dell’albenganese.

I volontari hanno controllato in maniera particolare il torrente Letimbro dove, all’altezza di Lavagna, una colonia felina aveva trovato casa su una piattaforma e lungo i bordi dell’argine.

Gli animali sono riusciti a salire a quote sicure in maniera autonoma.

Un’anatra cignata, in difficoltà alla foce del torrente Quiliano, è stata recuperata e si trova ora in cura presso la sede dell’Enpa dove sono stati ricoverati anche diversi germani reali e colombi, raccolti alle foci del Letimbro, del Sansobbia e dei rii in via Nizza.