Ogni anno tantissimi turisti scelgono la Liguria come meta per le loro vacanze. Oltre alle bellezze dell’entroterra e dei centri urbani più grandi, come Genova, La Spezia o Imperia, il richiamo a cui i visitatori non possono resistere proviene dal mare: tante sono le meraviglie da scoprire. In più, per godersi appieno i panorami e le particolarità di queste acque, è possibile noleggiare una barca. Alcune mete sono davvero irrinunciabili; vederle dal largo rende maggiore giustizia a queste località posate direttamente a strapiombo sul mare; si tratta di borghi colorati e accoglienti che, ogni anno, si animano con i turisti provenienti da ogni parte del mondo.

Noleggio barche a Genova verso “Le cinque terre”

Le cinque terre sono un territorio tra i più frequentati dai turisti; la loro bellezza è stata più volte oggetto di servizi da parte di varie riviste e network internazionali, i quali hanno pubblicizzato questi borghi e la natura circostante, sottolineandone la loro unicità. Le cinque terre, non a caso, sono state dichiarate Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.

Per fare un tour a 360 gradi, che vi permetterà di visitare queste luoghi in modo adeguato, è consigliabile di usufruire del servizio di noleggio barche a Genova e partire dal Porto Antico del capoluogo ligure, per arrivare sino al Porto dei Poeti a La Spezia. Durante il tour potreste scegliere di visitare i luoghi che danno il nome alle Cinque Terre, ovvero i paesini di Monterosso, Manarola, Vernazza e Riomaggiore: la quinta è Corniglia, la quale tuttavia però è l’unica a non affacciarsi direttamente sul mare.

Su ogni piccolo paese potrete soffermarvi per una breve o per una lunga tappa, a voi la scelta. Potrete ammirare le case antiche e colorate, i sentieri che rendono particolari questi luoghi e dai quali si possono contemplare i tramonti liguri e dove è presente il verde tipico della macchia mediterranea. Potrete anche fermarvi per rigenerarvi in uno dei ristoranti tipici di cucina di mare – che qui di certo non mancano – e infine rilassarvi facendo il bagno in queste acque cristalline.

Navigare fino a Portofino

Portofino è amata da tutti gli appassionati del mare e delle barche; navigando da Genova è infatti possibile ammirare i paesaggi da cartolina che si espandono lungo la Costa del Tigullio: si tratta di un insieme di faraglioni che si susseguono e che proteggono tutte le cale e le spiagge bellissime.

Approfittate per rigenerarvi su questa sabbia calda e accogliente; qui sono predisposti tanti servizi per rendere più confortevoli le vostre visite.

Visitate i borghi, fatti di piccole botteghe artigiane, ristoranti tipici e viuzze antiche e curate che vi porteranno indietro nel tempo.

Portofino è l’eccellenza del fascino: si tratta di una delle città più affollate dal turismo mondiale, ma è inevitabile fermarsi per una visita e passeggiare lungo le sue strade, visti i profumi e colori caldi che la contraddistinguono.

Portofino è accarezzata dal mare blu intenso da un lato e da colline verdeggianti dall’altro.

Ormeggerete sulla sinistra del Porto di Portofino e vi renderete conto che seguendo un piccolo accesso, questo vi condurrà sino a uno sperone di roccia, dove giace una suggestiva chiesa campestre: è da qui che potrete godere di uno dei più bei panorami sia sul mare aperto e sia sull’intera cittadina.

Quando starete navigando sulla vostra barca, potrete fare una tappa per visitare il famoso Cristo degli abissi, ovvero la statua in bronzo che è depositata sul fondo della baia di San Fruttuoso e che si trova appunto tra Portofino a Camogli. Sono presenti tanti servizi per chi vorrà immergersi fino a 15 metri per provare l’emozione di vedere la nota statua del Cristo.

Il servizio di noleggio barche a Genova per navigare questi mari è molto ambito anche per il fatto che qui non è raro farsi accompagnare dai delfini, che sono davvero numerosi in queste acque.

Questi sono alcuni tra gli itinerari imperdibili e che potrete fare approfittando del noleggio barche a Genova, dove potrete noleggiare la barca dei vostri sogni e partire alla scoperta della selvaggia costa della Liguria.