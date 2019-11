Dopo Genova, La Spezia è il secondo comune della Liguria sia per quanto riguarda l’estensione che per densità di popolazione.

Localizzata a pochi chilometri dalla Toscana, la città si trova al centro del golfo omonimo, godendo di un’invidiabile posizione geografica e climatica.

Grazie al fatto di essere inserito all’interno del Parco Nazionale delle Cinque Terre, il piccolo borgo di Tramonti viene considerato uno degli angoli più suggestivi della città, che per il suo fascino attrae ogni anno migliaia di turisti.

Pur offrendo tutti i vantaggi di un contesto urbano, La Spezia è una città particolarmente tranquilla, che gode di ambientazioni sia costiere che collinari, poste nel suo meraviglioso entroterra.

Uno dei principali motori dell’economia cittadina è rappresentato dal turismo, non soltanto limitato alla stagione estiva e primaverile ma anche a tutti i mesi dell’anno, dato che i visitatori vengono attratti dal clima mite e temperato della città.

La presenza dell’importante porto omonimo incentiva notevolmente l’afflusso turistico anche per via mare.

Il suo centro storico, perfettamente conservato, ospita il famoso museo navale, che contiene importanti reperti storici della tradizione marinaresca.

Vivere a La Spezia offre l’opportunità di stare a contatto con la natura sia nella stupenda zona costiera che nella parte interna collinare, ricoperta da una fitta vegetazione appartenente alla macchia mediterranea.

Il suo centro storico è ricco di eleganti negozi che consentono di effettuare shopping durante tutti i mesi dell’anno.

Le strutture ricettive e di intrattenimento come ristoranti, bar, pub e osterie sono numerose e contribuiscono a rendere particolarmente vivace la vita notturna.

La periferia di La Spezia si distingue per la presenza di alcuni pittoreschi quartieri, rinomati per i loro scorci panoramici.

Campiglia Tramonti è considerata una delle più affascinanti frazioni di La Spezia e consiste in un lembo di terra sospeso tra mare e monti, che si protende verso il mare.

In questo angolo di paradiso terrestre, ideale per chi è alla ricerca di silenzio e tranquillità, è possibile vivere inseriti in un contesto naturale dal fascino inconfondibile.

La posizione geografica della città, a metà strada tra mare e colline, viene giustamente considerata una delle migliori di tutta la Liguria.

Per chi desidera vivere con la famiglia in questa città, che offre numerose opportunità di sereno relax, è consigliabile visionare gli annunci di quadrilocali in vendita a La Spezia.

Il fascino delle Cinque Terre

Le Cinque Terre comprendono un tratto di costa della riviera ligure di Levante in provincia di La Spezia, facente capo ai borghi di Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola e Rio Maggiore.

Dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’umanità, questa zona viene considerata una delle più affascinanti attrattive costiere dell’Italia, sia per la presenza di ambientazioni collinari addolcite dai famosi terrazzamenti, sia per i territori accidentati che discendono a picco verso il mare.

L’opera dell’uomo ha in parte modificato il contesto geologico delle Cinque Terre mediante la costruzione dei terrazzamenti, degradanti verso il mare, contribuendo a rendere questa zona come una delle più caratterizzanti di tutta la Liguria.

Questo comprensorio è formato da una strettissima lingua di terra posta tra colline e mare, i cui rilievi montuosi sono disposti parallelamente alla costa.

Nei pressi di Monte Rosso le spiagge sono prevalentemente sabbiose, mentre intorno a Porto Venere il territorio si distingue per la presenza di numerosi promontori alternati a zone rocciose.

Grazie alle condizioni climatiche particolarmente favorevoli, le Cinque Terre costituiscono una delle zone di maggiore afflusso turistico durante tutto l’anno.

Dal punto di vista naturalistico il territorio si distingue per esemplari di fauna e flora autoctone di rara bellezza, in parte conservate nel Parco Nazionale delle Cinque Terre, che continua con l’area marina protetta, istituita per rispettare gli abitanti dei fondali marini e per preservare la loro riproduzione.

La prevalenza della macchia mediterranea, che caratterizza le zone sia litoranee che rupestri, ospita mammiferi e uccelli che non si trovano in altre parti d’Italia.