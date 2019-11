Genova – Anche i rappresentanti del Partito Democratico intervengono sulla decisione di chiudere la A26 Voltri Gravellona Toce a seguito di gravi perplessità sui controlli e sicurezza.

“La decisione di Autostrade di chiudere l’A26 è pesantissima e non ha precedenti – scrivono i una nota i rappresentanti PD – Genova e la Liguria, già alle prese con la ricostruzione del Morandi e con l’A6 danneggiata, adesso sono davvero isolate, con danni incalcolabili per la loro economia e per la mobilità dei cittadini. Siamo di fronte a una clamorosa interruzione di pubblico servizio. I genovesi e i liguri hanno diritto ad avere infrastrutture sicure e adeguate, che garantiscano la libera circolazione di persone e merci. Se Aspi non è in grado di mantenere un pubblico servizio in concessione si faccia da parte. La misura è colma. Siamo sicuri che il Governo andrà fino in fondo a questa vicenda, senza guardare in faccia nessuno. Chiederemo la convocazione straordinaria e congiunta dei Consigli regionale e comunale”.