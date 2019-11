Genova – Autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce chiusa dalle 22,30 di ieri sera e traffico diretto verso il nord Itala verrà fatta uscire al casello di Genova Prà per poi proseguire verso la strada del Turchino (456) sino a Masone dove potrà rientrare in autostrada per proseguire il viaggio.

Le forze dell’ordine cercheranno di bloccare il traffico pesante dirottandolo sulla A7 Genova Milano sia da Genova verso il nord Italia che in direzione opposta ma la popolazione voltrese teme che l’enorme flusso di auto e mezzi pesanti possa far saltare il già precario equilibrio del traffico della zona.

Sulla delegazione pende infatti la chiusura della statale Aurelia verso Arenzano e pesanti disagi da e per Crevari.

Già normalmente, nelle ore di punta, si registrano code chilometriche tra il casello e il centro del quartiere e la chiusura della A26 con traffico dirottato localmente rischia di provocare disagi enormi.