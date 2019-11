Genova – La chiusura della A26 Voltri Gravellona Toce, della A6 Savona Torino e il nuovo ponte che ancora non c’è, rischiano di precipitare il traffico cittadino nel caos.

Il sindaco di Genova, Marco Bucci, ieri sera, all’uscita dall’incontro con il Prefetto, ha chiesto ai genovesi di ridurre al minimo, nei prossimi giorni, l’uso dell’auto privata per scegliere invece i mezzi pubblici per spostarsi da un punto all’altro della città.

La chiusura precauzionale della A26 Voltri – Gravellona Toce per la mancanza di sicurezza dei piloni Fado e Pecetti, attenzionati dalla magistratura dopo la scoperta dei cosiddetti “falsi report” sulla sicurezza e la manutenzione rischia di infliggere un colpo durissimo alla viabilità cittadina poiché tutti i mezzi pesanti diretti al nord Italia e dal nord Italia diretti a Genova, passeranno (o dovrebbero passare) dalla A7 Genova Milano.

Non potranno usare la statale 456 del Turchino perché verranno bloccati e dirottati.