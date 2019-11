Savona – L’autostrada A6 Savona – Torino potrebbe riaprire domani con il passaggio del traffico su una corsia per senso di marcia.

L’annuncio è stato fatto oggi, in Parlamento, dal ministro dei Trasporti Paola De Micheli durante il question time ed in risposta ad un quesito presentato dal gruppo di Forza Italia.

Il ministro ha spiegato che è in costruzione la variante che prevede lo spostamento di tutto il traffico sulla carreggiata rimasta in piedi dopo il crollo del viadotto autostradale in direzione Nord Italia.

La carreggiata rimasta viene suddivisa in due corsie e il traffico di auto e camion potrà passare su una sola corsia per senso di marcia.

La soluzione ai problemi creati dal crollo del viadotto era stata illustrata in un video in anteprima dal quotidiano Il Secolo XIX