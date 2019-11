Savona – Potrebbe riaprire già oggi l’autostrada A6 Savona-Torino chiusa dopo la frana che ha travolto il pilone che sorreggeva il viadotto crollato.

Lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli durante il question time di ieri, in Parlamento.

Subito dopo il crollo, infatti, operai e tecnici delle Autostrade hanno lavorato per realizzare una variante – a monte e a valle del crollo – che consentirebbe di trasferire il traffico sulla carreggiata rimasta in piedi, quella che viaggiava in direzione mare, per poi procedere su una sola corsia per senso di marcia.

Una soluzione tampone che permetterebbe di bypassare il punto del crollo e far riprendere la normale circolazione da e per il nord Italia.

Il tratto costruito da Autostrade è di poco più di un chilometro e permetterebbe di risparmiare decine di chilometri di deviazione ai camion diretti e in partenza dal Porto di Savona o che devono poi proseguire verso Genova.

La decisione è legata ovviamente alle verifiche di sicurezza che devono essere ultimate.