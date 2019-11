Genova – Un concerto per la città di Genova suonato dall’Orchestra Nazionale dell’Accademia di Santa Cecilia andrà in scena nella splendida cornice del Teatro Carlo Felice lunedì 16 dicembre.

La più antica istituzione musicale italiana sarà diretta dal venezuelano Gustavo Dudamel e i proventi raccolti con la vendita dei biglietti saranno destinati in beneficenza.

Il programma della serata prevede la Sinfonia da Semiramide di Gioacchino Rossini, la Sinfonia n. 2 di Franz Schubert e, dopo l’intervallo, la Sinfonia n. 1 di Johannes Brahms.

Sul podio della direzione, come detto, uno dei nomi più importanti della musica classica mondiale, applaudito in tutto il mondo e lodato per le sue collaborazioni trasversali con il cinema, con la televisione e con la radio.

Gustavo Dudamel è stato notato fin da giovanissimo da grandi direttori come Claudio Abbado e Simo Rattle.

Dopo la formazione in Venezuela con El Sistema, il programma didattico avviato da José Antonio Abreu, ha intrapreso una folgorante carriera che lo ha condotto, ad appena 28 anni, a salire sul podio della Filarmonica di Los Angeles dando il via a una carriera di trionfi.

L’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia è stata la prima in Italia a dedicarsi esclusivamente al repertorio sinfonico, promuovendo prime esecuzioni di importanti capolavori del Novecento.

Dal 1908 a oggi, l’Orchestra ha tenuto circa 15mila concerti collaborando con i maggiori musicisti del secolo e venendo diretta, tra gli altri, da Debussy, Strauss, Stravinskij e Toscanini.

Appuntamento dunque a lunedì 16 dicembre al Teatro Carlo Felice per il concerto per la città di Genova, omaggio dell’orchestra dell’Accademia.

Per ulteriori informazioni, potete consultare il sito cliccando qui.