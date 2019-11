Savona – E’ stata riaperta questa mattina, poco dopo le 11, l’autostrada A6 Savona – Torino bloccata da domenica scorsa per il crollo di un viadotto poco dopo l’ingresso di Savona.

Per ovviare al problema del crollo è stata utilizzata la carreggiata in direzione mare che sorge alcune decine di metri sotto quella distrutta ed è stato realizzato un bypass che consente al traffico di usare il percorso rimasto con una corsia per senso di marcia.

Una “variante” di circa un chilometro e mezzo che consente di superare la frana e il viadotto crollato per poi suddividere nuovamente il traffico che procede su carreggiate diverse e in modo normale.

Lunghe code si sono formate diverse ore prima della riapertura proprio per poter sfruttare il percorso che riduce sensibilmente il viaggio rispetto a quanto necessario in questi giorni.

Probabilmente i disagi per la circolazione proseguiranno anche nei prossimi giorni.