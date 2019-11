Genova – Traffico nel caos, questa mattina, lungo la direttrice che dalla Val Bisagno porta a Brignole per i lavori sulla copertura del torrente, alla Foce.

Un lungo serpentone di auto è pesantemente rallentato in particolare nella zona di corso Sardegna, via Archimede per le auto che girano in direzione Brignole e piazza della Vittoria.

Il cantiere per la copertura del Bisagno ha di fatto eliminato piazza delle Americhe togliendo una corsia e spostando le restanti corsie.

Un provvedimento che sta provocando forti rallentamenti e intasamenti nella zona a nord della ferrovia di Brignole.