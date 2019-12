Genova – Il Comune ha deciso di cancellare la cerimonia di intitolazione del Ponte Firpo, in Valbisagno, a Fabrizio Quattrocchi.

Dopo la pubblicazione della lettera della sorella del genovese trucidato dai terroristi in Iraq, nel 2004 (leggi la notizia qui) e dopo la lettera della famiglia Firpo (leggi la notizia qui) il partigiano ucciso dalle brigate nere e cui risulta intitolato il ponte, la civica amministrazione ha deciso di annullare la cerimonia e l’intitolazione.

notizia in aggiornamento

“In merito alla intitolazione di un ponte della Valbisagno (attualmente senza nome) alla memoria di Fabrizio Quattrocchi, Medaglia d’oro al Valore civile della Repubblica italiana, il Sindaco su invito della famiglia Quattrocchi – che non avrebbe gradito alcuna cerimonia divisiva per la popolazione genovese – ha deciso di sospendere la manifestazione prevista per domani 2 dicembre.

La scelta di intitolare quel ponte a Fabrizio Quattrocchi era stata presa dalla commissione toponomastica del Comune di Genova dopo l’approvazione di mozione del Consiglio comunale.

Con il consenso della famiglia, la commissione toponomastica provvederà a trovare un luogo più consono a ricordare la figura di una Medaglia d’oro al valore civile di cui Genova è giustamente orgogliosa”.