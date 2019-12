Genova – E’ stata riaperta a senso unico alternato la statale Aurelia interrotta da una frana tra Vesima e Arenzano.

Le ruspe e i tecnici dell’Anas hanno lavorato duramente per riaprire la via di comunicazione molto usata dai residenti della zona e alternativa viaria all’Autostrada A10 Genova Ventimiglia.

Il terreno franato a causa del maltempo non è ancora del tutto stabile e per questo motivo la strada è ridotta e si circola su un’unica corsia a senso unico alternato.