Genova – Sono stati momenti di panico quelli vissuti ieri sera dai presenti al Luna Park di piazzale Kennedy, a Genova.

Un giovane di 17 anni ha estratto una pistola giocattolo a cui era stato rimosso il tappo rosso, e ha iniziato a sparare tra la gente.

La scena ha causato un fuggi fuggi generale mentre sul posto sono intervenuti gli agenti della Sicurezza Urbana della Polizia Locale, impegnati negli abituali servizio dell’area durante l’apertura del parco giochi.

Il 17enne, fermato, è stato perquisito e trovato in possesso di oggetti non suoi e di una lametta artigianale solitamente utilizzata dai borseggiatori per tagliare borse ed è stato denunciato per porto abusivo d’armi.