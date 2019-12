Genova – Domenica 8 dicembre, alle ore 10, il foyer del Teatro della Corte ospiterà l’ultimo appuntamento con “Domenica che storia!“, la rassegna dedicata alle famiglie dal Teatro Nazionale di Genova in collaborazione con Andersen e Editoriale Scienza.

Per l’ultima tappa, intitolata SCIENZA RAP, Teresa Porcella e Annalisa Bugini hanno ideato

un metodo rivoluzionario per conoscere la scienza divertendosi: imparare formule e teoremi a tempo di rap grazie ad una serie di esperimenti facili da realizzare e coinvolgenti, divisi in diversesezioni a seconda della location in cui ci troviamo. Ognuno è descritto e introdotto da uno scatenato rap, risultando così divertente seppur ineccepibile dal punto di vista scientifico. Fra canzoni, basi hip-hop ed esperimenti, scoprirete come fare le bolle di sapone senza sapone, come disegnare un cerchio con un righello anziché con un compasso e tante altre piccole imprese apparentemente impossibili.

Al termine dell’incontro che dura circa 60 minuti, per gli spettatori è prevista una gustosa

colazione in teatro, offerta da MOG e Latte Tigullio. Il costo dei biglietti è 4 euro per i ragazzi sino a 14 anni, 6 euro per gli adulti.

La biglietteria del Teatro della Corte apre alle ore 9.30.

Info teatronazionalegenova.it