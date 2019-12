Genova – Inaugurerà domani, sabato 7 dicembre alle 15.00, “Silohuettes di Natale”, il presepe del Museo Diocesano realizzato in sagome ritagliate e dipinte di epoca Settecentesca.

Per il secondo anno consecutivo, il Museo Diocesano accoglie nei suoi spazi il Presepe in un dialogo con le opere d’arte già esposte.

La tradizione dei Presepi a sagome dipinte prense il largo in Europa nel XVIII secolo, con particolare diffusione in ambito bavarese e tirolese.

Si trattava di presepi destinati alla devozione popolare e utilizzati per costruire delle vere e proprie scenografie: di dimensioni diverse, le sagome venivano disposte secondo una scansione prospettica in profondità, per comporre la scena.

Potevano quindi essere di dimensioni contenute, o di altezze pari anche al metro, soprattutto se destinate alla devozione pubblica all’interno delle chiese.

Quello esposto al Diocesano, viste le ridotte dimensioni, può essere ricondotto a una devozione intima e raccolta, nella sfera domestica.

Il Natale non manca in altre opere esposte nel percorso del Museo: lo si incontra nell’Adorazione dei Magi di Giovanni Battista Perolli, nell’intima vita domestica descritta nella Sacra Famiglia con San Giuseppe al Lavoro di Gerard David, nella tardizione della Santa Casa in cui Maria riceve l’Annuncio, illustrata nella Madonna di Loreto, solo per fare alcuni esempi.

Oltre all’apertura del PResepe, dalle ore 15.30 sarà organizzato un laboratorio dal titolo “Racconti e…ritagli di Natale”, destinato alle famiglie con bambini.

Il laboratorio prevede una prima parte di avvicinamento alle opere del Museo a cui seguirà la realizzazione del proprio presepe, ritagliato e composto secondo il gusto personale, utilizzando tessuti e materiale di riciclo.

Alle 17.30 si festeggerà insieme l’accensione delle luminarie di Natale.

Ingresso speciale ridotto al Museo per la festa di Natale: € 5 a persona, gratis sotto i 12 anni.

Costo del laboratorio € 5 adulti, € 8 bambini. Solo su prenotazione al n. 010 2475127 o all’email prenotazioni@ museodiocesanogenova.it. Posti limitati.

Per info e prenotazioni: Biglietteria Museo Diocesano tel. 010/2475127 – 010/2470283 (orario: da lunedì a sabato 12:00-18:00, domenica 14,00:18,00 chiuso il martedì) – email: prenotazioni@ museodiocesanogenova.it .

Si consiglia prenotazione, numero di posti limitato (40)