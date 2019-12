La Spezia – Concerto dell’Orchestra Sinfonica della Spezia nella Chiesa di San Giovanni Battista a Migliarina. L’evento organizzato grazie all’associazione Vis Harmoniae e della Filarmonica di Chiavari con il patrocinio del Comune della Spezia in collaborazione con Superba Chamber orchestra.

Sarà il Maestro Danilo Marchiello a dirigere l’orchestra che eseguirà l’Ave Maria di Giuseppe Caccini e la sesta sinfonia in fa maggiore op 68 di Ludwig van Beethoven “Pastorale”.

L’Orchestra Sinfonica della Spezia è la prosecuzione e l’ampliamento naturale di ciò che è stata negli anni precedenti l’orchestra da camera della Spezia.

Il progetto nasce dalla volontà di giovani professionisti liguri, la maggior parte Spezzini o residenti nella provincia della Spezia, diplomati presso il nostro conservatorio cittadino “G. Puccini”.

L’obbiettivo è quello di creare e far crescere un’orchestra cittadina con lo scopo di arricchire e coltivare il patrimonio artistico-culturale-coreutico della Città.

Inoltre l’orchestra sinfonica della Spezia (OSS) ha come obbiettivo secondario, ma non meno importante, quello dell’inserimento nel mondo del lavoro di vari studenti e talenti che la nostra città ha il pregio di avere tra i suoi cittadini.

Un progetto assai importante che è volto al coinvolgimento dei giovani nel panorama culturale e degli eventi che il Comune della Spezia sta portando avanti in questi anni, accrescendo sempre più quella che è la vita sociale cittadina nella quale ognuno di noi fa parte.

L’ingresso è libero