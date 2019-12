Genova – Nel filmato proiettato sul palazzo della Regione Liguria per festeggiare il Natale compaiono le “sardine” e in piazza partono le risatine e i commenti.

Scherzo di qualche buontempone o “allucinazione collettiva” è difficile dirlo ma, effettivamente, accanto a Babbo Natale nel filmato compaiono anche diversi pesciolini che qualcuno ha identificato subito come sardine.

L’episodio è andato in scena questo pomeriggio, nella centralissima piazza De Ferrari e i bene informati riportano reazioni tutt’altro che entusiaste da parte degli organizzatori dell’evento. Il motivo è presto detto: per collegare Babbo Natale alla Liguria, qualcuno ha pensato di usare i pesciolini che guizzano astuti e imprendibili nel nostro mare ma il paragone con le “sardine” che provocano qualche mal di pancia alla coalizione che guida la Regione (e non solo) è apparso subito evidente a chi stava in piazza e con il naso all’insù.

Quando i pesciolini hanno fatto la loro comparsa sulla facciata del palazzo della Regione, le risatine e le battute hanno iniziato a serpeggiare tra la folla che si accalcava numerosa ad ammirare l’evento nella centralissima piazza De Ferrari.

Quei pesciolini guizzanti che giravano attorno a Babbo Natale, con tanto di auguri per le feste, non verranno dimenticati tanto facilmente dai genovesi che, anche sui social, si stanno cimentando in un allegro e fantasioso “sfottò”.

Le proiezioni – fanno sapere dalla Regione – saranno ripetute dal giovedì alla domenica alle 17, 18, 19 e 19.30, il venerdì e il sabato anche alle 20.30, per tutto il periodo natalizio