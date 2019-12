Genova – La Dimora Accogliente, associazione di accoglienza per bambini e ragazzi in età preadolescenziale e adolescenziale in stato di abbandono o in grave disagio sociale, ha avviato una densa attività pre-natalizia per raccogliere fondi che andranno a sostenere percorsi per i minori accolti volti al raggiungimento dell’autonomia personale.

L’Associazione partecipa al Mercatino di San Nicola con tantissimi oggetti fatti a mano, ideali per fare regali di Natale utili, gradevoli e solidali; inoltre i volontari sono presenti in tanti esercizi commerciali genovesi per impacchettare i regali in cambio di un’offerta libera.

La ONLUS è presente presso:

Unieuro Piazzale Marassi,

Unieuro Piazza della Vittoria,

Giangiò Via Ottonelli,

Risparmio Casa (Via Emilia),

Profumerie Douglas (Sestri P.),

Raffo Via Cesarea,

Tigotà (Via San Vincenzo, Corso Torino, Via Rolando, Via Cantore, Fiumara, Via Cornigliano, Via Carrozzini, Via Sestri, Via Anfossi, Via Canepari).

La Dimora Accogliente in questo periodo ripropone la consueta “Lotteria per Casa Sottocolle”: il biglietto costa 1 (uno) Euro, dà possibilità di vincere una crociera, buoni acquisti, cene per due.

In ultimo, sempre molto richiesti, i cesti natalizi realizzati con i prodotti di Casa Sottocolle: miele, caramelle al miele, saponette, sali aromatizzati, olii aromatizzati, crema al miele x il viso, crema mani al miele, balsamo labbra al miele.

Per informazioni visitare il sito www.ladimoraaccogliente.it o contattare la Presidente Maura Scasso via Facebook o al numero +39 366 208 5789.

Informazioni su La Dimora Accogliente Onlus

È una casa famiglia che accoglie minori in stato di abbandono o di grave disagio sociale. La famiglia vive in una casa nell’entroterra ligure, in località Sottocolle, da cui prende il nome il progetto “Casa Sottocolle”, finalizzato a recuperare un terreno adiacente la casa che presenta grandi potenzialità per l’agricoltura, l’apicoltura e l’allevamento di animali da fattoria. Il progetto però è molto più ambizioso: realizzare un’azienda agricola sociale in cui i ragazzi della Casa Famiglia possano imparare un mestiere e lavorare per il loro futuro.

www.ladimoraaccogliente.it – www.casasottocolle.it