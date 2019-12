Genova – Ancora volontari all’opera per la pulizia dei Giardini Baltimora.

Nella giornata di ieri, domenica 8 dicembre, circa 12 volontari dell’associazione GenovaCleaners si sono dati appuntamento nell’area che sorge alle spalle dei palazzi della Regione Liguria e hanno lavorato per rimuovere più “rumenta” possibile.

In circa un’ora e mezza, sono stati raccolti 29 sacchi di rifiuti e sono state rimosse altre 224 siringhe.

Un nuovo bilancio che si aggiunge a quello del primo appuntamento nella zona quando i sacchi di immondizia erano stati 83 e le siringhe 326.

Tra gli oggetti abbandonati nel verde dei giardini, è stato trovato un foglio di Trenitalia datato giugno 2001: un rifiuto che è stato nella zona per oltre diciotto anni e che, nuovamente, porta a interrogarsi sulla manutenzione dello spazio, chiamato in gergo “giardini di plastica”.

Intanto, su Facebook, i cleaners si danno appuntamento al prossimo fine settimana per portare avanti l’opera di pulizia dei Giardini Baltimora mentre si attende l’avvio del progetto, approvato dal Comune, per la riqualificazione dell’area dell’ex quartiere di via Madre di Dio.